Стали известны требования к Шнурову перед концертами

Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед своими концертами. Об этом сообщило издание spb.kp.ru .

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге сорвались, артисту пришлось подписать с организаторами соглашение. В нем он пообещал не употреблять спиртные напитки перед своими выступлениями.

Также в договора отмечено, что Шнуров должен был отказаться от табака и продуктов с большим количеством сахара. Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и постараться как можно реже ездить за границу.

Ранее стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» получает за концерты в качестве гонораров десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе Шнуров просит около 34,7 миллиона рублей.