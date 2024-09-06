Инстасамка пригрозила Ярушину иском на 25 млн за использование песен в подкасте

Mash: Ярушину и его музыкальному шоу грозит иск на 25 миллионов рублей

Актеру Стасу Ярушину грозит судебный иск на 25 миллионов рублей за использование треков артистов в музыкальном шоу «МузLoft» на YouTube без их разрешения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника Mash, Ярушин в очередной раз проиграл в суде блогеру и певице Дарье Зотеевой (Инстасамке) по делу о нарушении авторских прав. За отказ удалить выпуск с Мией Бойко, в котором пели песню Зотеевой «За деньги да», команда певицы представила суду список потенциально пострадавших от действий Ярушина артистов.

«Это порядка 50 песен, и общая сумма ущерба около 25 млн. Теперь, если каждый исполнитель подаст иск, то, кроме денег, Стаса могут вновь обязать удалить почти все материалы шоу», — сообщил автор публикации.

Ранее суд потребовал от Ярушина выплатить директору Зотеевой компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей. Также его обязали удалить скандальный выпуск с песней Инстасамки.

Пиар-директор актера Сабина в беседе с 360.ru заявила, что его команда не знала о судебных разбирательствах. По ее словам, иск должен был прийти не на Ярушина, а на организацию, которая снимает ему блог.