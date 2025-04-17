Муж запирал в собачьем вольере. Тайны певицы Валерии, которые она пыталась спрятать
Валерии 17 апреля исполняется 57 лет
За безупречным глянцевым образом певицы Валерии скрывается куда менее сияющая правда. Артистку избивал до полусмерти муж, она потеряла ребенка, а потом позиция артистки по Украине занесла ее в черные списки нескольких стран. И это лишь верхушка айсберга тайных страниц биографии Валерии: 360.ru раскрыл, какие секреты пыталась спрятать певица за лучезарной улыбкой.
Валерию видели избитой еще в 90-х
Внешне артистка и в самом деле никогда не показывала своих проблем. Однако ее последний муж, Иосиф Пригожин, рекомендовал недавно посмотреть на записи Валерии из середины 90-х. Звезда, по его словам, появлялась на телеэкране избитой.
«Вот если вы посмотрите „Песню года“ 94 или 96, я не помню, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — рассказывал Иосиф Пригожин.
Как зовут Валерию на самом деле
Будущая звезда отечественной эстрады появилась на свет 17 апреля 1968 года в небольшом городке Аткарск Саратовской области. Девочку назвали Аллой, а вовсе не Валерией. Этот псевдоним она возьмет намного позже.
Ее отец, Юрий Перфилов, руководил местной школой, а мать, Галина Николаевна Перфилова, преподавала музыку и с детства привила дочери любовь к искусству. Уже в пять лет маленькая Алла начала играть на фортепиано, а позже поступила в Аткарскую музыкальную школу, где оттачивала мастерство в классической музыке и вокале.
Семья жила скромно, но родители делали все, чтобы дочь получила достойное образование.
Покорительница Москвы
В 1985 году, в 17 лет, Валерия отправилась покорять Москву. Она поступила в знаменитую Гнесинку на эстрадный вокал. Учеба не была легкой — юная провинциалка жила в общежитии, подрабатывала, выступая в ансамблях, и мечтала о большой сцене.
В 1990 году она окончила академию, но к тому времени уже поняла, что хочет быть не просто хоровиком, а настоящей звездой. Еще бы, учителями певицы были Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.
Ее первые шаги в музыке были скромными: она пела в ресторанах и участвовала в конкурсах, чтобы заработать на жизнь. Ее упорство и талант вскоре привлекли внимание продюсеров — похоже, детство и юность Валерии стали фундаментом ее характера — сильного, но ранимого, что позже проявилось в ее бурной личной жизни и карьере.
Коварство Аллы Пугачевой
После успеха в Юрмале певица провела небольшие гастроли, затем перебралась в столицу России и начала петь по барам. Псевдоним ей посоветовал взять ее первый продюсер Александр Шульгин. Поговаривали, что решение принималось с оглядкой на Аллу Пугачеву — якобы Шульгин понял, что вторая Алла на отечественной сцене просто не нужна.
Однако сама артистка говорила, что псевдоним потребовался после выхода первого альбома на английском. Иностранцы писали «Алла» с «h» на конце, что вызывало неудобные религиозные коннотации.
«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были… Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — объясняла певица.
Темная сторона счастья
Дебютный англоязычный альбом The Taiga Symphony Валерия записала в 1992 году вместе с лондонскими музыкантами Джона Пола Джонса и Стива Ферриса. Артистка стала одной из первых российских поп‑певиц, вышедшей на западный рынок в пост‑советскую эпоху. Пластинка не стала хитом в России, но привлекла внимание за рубежом.
Далее последовали диски «Анна», «Фамилия. Часть 1», «Глаза цвета неба» и мультиплатиновая «Страна любви».
Певица четырежды брала «Золотой граммофон», становилась «Лучшей исполнительницей» премий «Муз‑ТВ» и MTV RMA, а в 2005‑м получила звание заслуженной артистки РФ, закрепив статус народной любимицы званием народной артистки в 2013‑м.
Ее сольные шоу проходили в Государственном Кремлевском дворце, Royal Albert Hall и O2 Arena, что для российской поп‑сцены начала 2000‑х было исключением.
Творческий тандем с Шульгиным принес Валерии всероссийскую славу. Мало кто знал, что на самом деле происходило в ее личной жизни — и чего стоил ей такой успех.
За русских горой
Валерия не раз оказывалась в центре политических споров. Артистка при этом всегда говорила, что ценит и любит родину. Она активно занималась продвижением русской культуры за границей, в 2008 году певица стала послом Доброй воли Международной организации по миграции.
С 2012 года Валерия входит в Совет по культуре и искусству при президенте России, что укрепило ее статус в общественной жизни. Она также активно занимается благотворительностью, поддерживая проекты для детей и сохранения культуры.
Крым наш
Возвращение Крыма в состав России обрадовал Валерию. Она и Пригожин подписали соответствующую петицию, после чего некоторые зарубежные СМИ обвинили ее в конформизме.
Латвия и вовсе внесла Валерию в санкционный список. Свои рестрикции, уже в 2023 году, наложили на артистку Украина и Канада.
Валерия не стеснялась высказывать свою позицию и по уехавшим из России звездам.
Те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно.
Валерия
Личная жизнь Валерии
Личная жизнь Валерии — настоящая драма, достойная таблоидов. Впервые замуж она вышла всего в 18 лет, выбрав супругом музыканта Леонида Ярошевского. Они познакомились в Саратове, где он руководил ансамблем, в котором пела Валерия. Союз распался в 1992 году — на горизонте появился Александр Шульгин.
Ад певицы Валерии
Брак Валерии с Александром Шульгиным, начавшийся в 1993 году, стал самым мрачным периодом ее жизни. В автобиографии «И жизнь, и слезы, и любовь» (2006) она рассказала, как продюсер, обещавший сделать ее звездой, превратился в тирана.
Шульгин избивал ее за малейшие проступки — не понравилась еда, не тот наряд, даже плохое настроение могло стать поводом для удара.
К тому моменту у Валерии было уже трое детей — двое от Шульгина, дочь Анна от предыдущего брака.
«Чем больше детей, тем лучше. Дети — это алиби. Его многие знали с плохой стороны, но… от плохих людей детей не рожают. Рожая детей, я создавала ему имидж, который, в свою очередь, помогал открывать все двери», — позднее рассказывала Валерия.
Однако творчеством пара заниматься не прекращала. Со стороны супруги казались идеальной семьей. Валерия терпела годами. Певица утверждала, что Шульгин не стеснялся бить ее даже при детях.
Муж и без того избивал меня до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере в зимнюю стужу, постоянно и изощренно унижал, оскорблял.
Валерия
Валерия лжет?
Впрочем, первый муж Валерии поставил под сомнение ее историю о насилии в семье. В своей книге Леонид Ярошевский рассказал и о том, что Валерия ему изменила — убежала к Шульгину на ночь. По словам музыканта, артистка обладает столь жестким характером, что мало кто мог просто повысить на нее голос, не то что избить.
«Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация», — говорил артист.
Певица на такие замечания реагировать не стала.
Спаситель Пригожин
Третий муж Валерии, Иосиф Пригожин, появился в ее жизни в 2003 году, когда она искала нового продюсера после разрыва с Шульгиным. Они впервые встретились еще в 1991 году, но тогда их пути разошлись. Вторая встреча стала судьбоносной: рабочие отношения быстро переросли в любовь, и в 2004 году пара поженилась.
Пригожин стал не только партнером, но и спасителем — он вернул Валерию на сцену, спродюсировав многие ее новые хиты.
В 2014 году их счастье омрачила беда — Валерия потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для обоих.
Пригожин поддерживал жену, и они пережили это вместе. Сегодня их брак — один из самых крепких в шоу-бизнесе. Они часто появляются на красных дорожках, делятся семейными фото в соцсетях и занимаются благотворительностью.
Пригожин — не только продюсер, но и бизнесмен, и его влияние помогло Валерии стать еще ярче. Их история — настоящий пример того, как любовь может исцелить даже самые глубокие раны.
Пластические операции
В свои 56 Валерия выглядит на 20 лет моложе, что порождает слухи о пластических операциях. Певица официально не подтверждала вмешательства, но в прессе предполагали, что она прибегала к ботоксу, филлерам и, возможно, подтяжке лица.
Ее кожа гладкая, черты четкие — это не ускользает от внимания поклонников и критиков.
Сама артистка отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов. В интервью Валерия объясняла, что секрет в здоровом образе жизни: она регулярно занимается спортом, следит за питанием и делает массаж.
Однако многие сомневаются, что дело только в этом. Сравнивая фото разных лет, фанаты замечают изменения в овале лица и скулах.
Валерия «сядет на стакан»?
В прошлом году композитор Дробыш в одном из интервью раскрыл неприглядную правду о Валерии. По его словам, певица позволяет себе пропускать пару рюмок, а также нецензурно ругается.
«Она может и красненького махнуть. <…>. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил артист.
Королева сцены не сдается
Сейчас Валерия — живая легенда российской эстрады. В 2025 году она выпустила альбом «Исцелю», который критики назвали «возвращением в топ». Она активно ведет соцсети и делится кадрами из жизни: тренировки, семейные ужины, выступления.
Вместе с Пригожиным они блистают на мероприятиях, оставаясь одной из самых заметных пар шоу-бизнеса. Валерия продолжает гастролировать, собирая аншлаги, и планирует новые проекты, она также постоянно участвует в жюри в шоу «Маска».