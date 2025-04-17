Сегодня 02:55 Муж запирал в собачьем вольере. Тайны певицы Валерии, которые она пыталась спрятать Валерии 17 апреля исполняется 57 лет 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Иосиф Пригожин

Певица Валерия

За безупречным глянцевым образом певицы Валерии скрывается куда менее сияющая правда. Артистку избивал до полусмерти муж, она потеряла ребенка, а потом позиция артистки по Украине занесла ее в черные списки нескольких стран. И это лишь верхушка айсберга тайных страниц биографии Валерии: 360.ru раскрыл, какие секреты пыталась спрятать певица за лучезарной улыбкой.

Валерию видели избитой еще в 90-х Внешне артистка и в самом деле никогда не показывала своих проблем. Однако ее последний муж, Иосиф Пригожин, рекомендовал недавно посмотреть на записи Валерии из середины 90-х. Звезда, по его словам, появлялась на телеэкране избитой. «Вот если вы посмотрите „Песню года“ 94 или 96, я не помню, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — рассказывал Иосиф Пригожин. Как зовут Валерию на самом деле Будущая звезда отечественной эстрады появилась на свет 17 апреля 1968 года в небольшом городке Аткарск Саратовской области. Девочку назвали Аллой, а вовсе не Валерией. Этот псевдоним она возьмет намного позже. Ее отец, Юрий Перфилов, руководил местной школой, а мать, Галина Николаевна Перфилова, преподавала музыку и с детства привила дочери любовь к искусству. Уже в пять лет маленькая Алла начала играть на фортепиано, а позже поступила в Аткарскую музыкальную школу, где оттачивала мастерство в классической музыке и вокале. Семья жила скромно, но родители делали все, чтобы дочь получила достойное образование. Покорительница Москвы В 1985 году, в 17 лет, Валерия отправилась покорять Москву. Она поступила в знаменитую Гнесинку на эстрадный вокал. Учеба не была легкой — юная провинциалка жила в общежитии, подрабатывала, выступая в ансамблях, и мечтала о большой сцене. В 1990 году она окончила академию, но к тому времени уже поняла, что хочет быть не просто хоровиком, а настоящей звездой. Еще бы, учителями певицы были Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ее первые шаги в музыке были скромными: она пела в ресторанах и участвовала в конкурсах, чтобы заработать на жизнь. Ее упорство и талант вскоре привлекли внимание продюсеров — похоже, детство и юность Валерии стали фундаментом ее характера — сильного, но ранимого, что позже проявилось в ее бурной личной жизни и карьере. Коварство Аллы Пугачевой После успеха в Юрмале певица провела небольшие гастроли, затем перебралась в столицу России и начала петь по барам. Псевдоним ей посоветовал взять ее первый продюсер Александр Шульгин. Поговаривали, что решение принималось с оглядкой на Аллу Пугачеву — якобы Шульгин понял, что вторая Алла на отечественной сцене просто не нужна. Однако сама артистка говорила, что псевдоним потребовался после выхода первого альбома на английском. Иностранцы писали «Алла» с «h» на конце, что вызывало неудобные религиозные коннотации. «Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были… Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — объясняла певица. Темная сторона счастья Дебютный англоязычный альбом The Taiga Symphony Валерия записала в 1992 году вместе с лондонскими музыкантами Джона Пола Джонса и Стива Ферриса. Артистка стала одной из первых российских поп‑певиц, вышедшей на западный рынок в пост‑советскую эпоху. Пластинка не стала хитом в России, но привлекла внимание за рубежом.

Фото: РИА «Новости»

Далее последовали диски «Анна», «Фамилия. Часть 1», «Глаза цвета неба» и мультиплатиновая «Страна любви». Певица четырежды брала «Золотой граммофон», становилась «Лучшей исполнительницей» премий «Муз‑ТВ» и MTV RMA, а в 2005‑м получила звание заслуженной артистки РФ, закрепив статус народной любимицы званием народной артистки в 2013‑м. Ее сольные шоу проходили в Государственном Кремлевском дворце, Royal Albert Hall и O2 Arena, что для российской поп‑сцены начала 2000‑х было исключением. Творческий тандем с Шульгиным принес Валерии всероссийскую славу. Мало кто знал, что на самом деле происходило в ее личной жизни — и чего стоил ей такой успех. За русских горой Валерия не раз оказывалась в центре политических споров. Артистка при этом всегда говорила, что ценит и любит родину. Она активно занималась продвижением русской культуры за границей, в 2008 году певица стала послом Доброй воли Международной организации по миграции. С 2012 года Валерия входит в Совет по культуре и искусству при президенте России, что укрепило ее статус в общественной жизни. Она также активно занимается благотворительностью, поддерживая проекты для детей и сохранения культуры. Крым наш Возвращение Крыма в состав России обрадовал Валерию. Она и Пригожин подписали соответствующую петицию, после чего некоторые зарубежные СМИ обвинили ее в конформизме. Латвия и вовсе внесла Валерию в санкционный список. Свои рестрикции, уже в 2023 году, наложили на артистку Украина и Канада. Валерия не стеснялась высказывать свою позицию и по уехавшим из России звездам.

Те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно. Валерия

Личная жизнь Валерии Личная жизнь Валерии — настоящая драма, достойная таблоидов. Впервые замуж она вышла всего в 18 лет, выбрав супругом музыканта Леонида Ярошевского. Они познакомились в Саратове, где он руководил ансамблем, в котором пела Валерия. Союз распался в 1992 году — на горизонте появился Александр Шульгин. Ад певицы Валерии Брак Валерии с Александром Шульгиным, начавшийся в 1993 году, стал самым мрачным периодом ее жизни. В автобиографии «И жизнь, и слезы, и любовь» (2006) она рассказала, как продюсер, обещавший сделать ее звездой, превратился в тирана. Шульгин избивал ее за малейшие проступки — не понравилась еда, не тот наряд, даже плохое настроение могло стать поводом для удара.

Фото: РИА «Новости»

К тому моменту у Валерии было уже трое детей — двое от Шульгина, дочь Анна от предыдущего брака. «Чем больше детей, тем лучше. Дети — это алиби. Его многие знали с плохой стороны, но… от плохих людей детей не рожают. Рожая детей, я создавала ему имидж, который, в свою очередь, помогал открывать все двери», — позднее рассказывала Валерия. Однако творчеством пара заниматься не прекращала. Со стороны супруги казались идеальной семьей. Валерия терпела годами. Певица утверждала, что Шульгин не стеснялся бить ее даже при детях.

Муж и без того избивал меня до фиолетового цвета, запирал в собачьем вольере в зимнюю стужу, постоянно и изощренно унижал, оскорблял. Валерия

Валерия лжет? Впрочем, первый муж Валерии поставил под сомнение ее историю о насилии в семье. В своей книге Леонид Ярошевский рассказал и о том, что Валерия ему изменила — убежала к Шульгину на ночь. По словам музыканта, артистка обладает столь жестким характером, что мало кто мог просто повысить на нее голос, не то что избить. «Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация», — говорил артист. Певица на такие замечания реагировать не стала. Спаситель Пригожин Третий муж Валерии, Иосиф Пригожин, появился в ее жизни в 2003 году, когда она искала нового продюсера после разрыва с Шульгиным. Они впервые встретились еще в 1991 году, но тогда их пути разошлись. Вторая встреча стала судьбоносной: рабочие отношения быстро переросли в любовь, и в 2004 году пара поженилась. Пригожин стал не только партнером, но и спасителем — он вернул Валерию на сцену, спродюсировав многие ее новые хиты.

Фото: РИА «Новости»

В 2014 году их счастье омрачила беда — Валерия потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для обоих. Пригожин поддерживал жену, и они пережили это вместе. Сегодня их брак — один из самых крепких в шоу-бизнесе. Они часто появляются на красных дорожках, делятся семейными фото в соцсетях и занимаются благотворительностью. Пригожин — не только продюсер, но и бизнесмен, и его влияние помогло Валерии стать еще ярче. Их история — настоящий пример того, как любовь может исцелить даже самые глубокие раны. Пластические операции В свои 56 Валерия выглядит на 20 лет моложе, что порождает слухи о пластических операциях. Певица официально не подтверждала вмешательства, но в прессе предполагали, что она прибегала к ботоксу, филлерам и, возможно, подтяжке лица. Ее кожа гладкая, черты четкие — это не ускользает от внимания поклонников и критиков. Сама артистка отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов. В интервью Валерия объясняла, что секрет в здоровом образе жизни: она регулярно занимается спортом, следит за питанием и делает массаж. Однако многие сомневаются, что дело только в этом. Сравнивая фото разных лет, фанаты замечают изменения в овале лица и скулах. Валерия «сядет на стакан»? В прошлом году композитор Дробыш в одном из интервью раскрыл неприглядную правду о Валерии. По его словам, певица позволяет себе пропускать пару рюмок, а также нецензурно ругается.

Фото: РИА «Новости»

«Она может и красненького махнуть. <…>. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил артист. Королева сцены не сдается Сейчас Валерия — живая легенда российской эстрады. В 2025 году она выпустила альбом «Исцелю», который критики назвали «возвращением в топ». Она активно ведет соцсети и делится кадрами из жизни: тренировки, семейные ужины, выступления. Вместе с Пригожиным они блистают на мероприятиях, оставаясь одной из самых заметных пар шоу-бизнеса. Валерия продолжает гастролировать, собирая аншлаги, и планирует новые проекты, она также постоянно участвует в жюри в шоу «Маска».