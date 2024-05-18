Имя Макаревича пропало с музейного стенда в Казани | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 00:07 Имя Макаревича пропало с музейного стенда в Казани Власти Казани стерли имя Макаревича с музейного стенда писателя Аксенова РИА «Новости»

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Казанские власти убрали упоминание фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича* с музейного стенда писателя Василия Аксенова. Об этом сообщил портал 116.ru.

На старом информационном щите музыканта упоминали в связке с рестораном, который находится в том же здании. Уточняется, что интерьер джазового кафе и комнаты Аксенова выполнили по проекту Макаревича*.

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Теперь на стенде вместо фамилии артиста стоит многоточие. Авторы материала напомнили, что Макаревич* является другом мэра Казани Ильсура Метшина с тех пор, как тот работал в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что артист повысил цены на концерты после переезда в Израиль. Выступления Макаревича* подорожали на пять тысяч евро.

* Признан иностранным агентом на территории России.