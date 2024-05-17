Андрей Макаревич повысил цены на концерты после переезда в Израиль | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 11:05 Андрей Макаревич повысил цены на концерты после переезда в Израиль Mash: выступления певца Макаревича стали дороже после его переезда в Израиль РИА «Новости»

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Музыкант Андрей Макаревич* повысил цену на концерты после переезда в Израиль. Выступления лидера группы «Машина времени» стали дороже на пять тысяч евро, сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость выступления выросла до 35 тысяч евро. За эти деньги Макаревич* готов исполнить композиции, от которых раньше отказывался по политическим соображениям — «Поворот» и «Перекресток семи дорог».

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Рокер выдвинул особые условия для своих выступлений. В райдер он включил оплату перелетов для себя и своего директора, VIP-сопровождение в аэропорту, проживание в пятизвездочном отеле, а также гримерку со свежими фруктами, закусками, чаем, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo.

Он также запросил охрану и обслуживающий персонал. При необходимости организатор должен будет оплатить услуги врача-фониатра.

Ранее стало известно, что лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову платят за концерты десятки миллионов рублей. За минуту выступления он получает 772 тысячи рублей.

* Признан иностранным агентом на территории России.