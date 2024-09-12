Правительство США в других странах всегда стремилось только к обогащению «американских плутократов», поэтому жизни простых украинцев чиновников никогда не волновали. Об этом заявил РИА «Новости» основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант обратился к гражданам Украины, отметив, что американские власти не волнуются о жизни людей в других странах. Их страна в этом плане не исключение.

«Не совершайте ошибку… Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — заявил Уотерс.

Ранее музыкант раскритиковал мобилизацию на Украине, заявив, что украинских мужчину используют как пушечное мясо, чтобы президент страны Владимир Зеленский смог приобрести еще одно поместье в Испании.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации, отметив, что стилистика этого исполнителя ему близка.