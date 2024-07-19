Роджер Уотерс: людей мобилизуют на Украине, чтобы Зеленский купил себе особняк

На Украине планируют мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их на поле боя как пушечное мясо. Таким мнением поделился один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в соцсети X.

«На Украине говорят о мобилизации еще 200 тысяч глубоко не желающих украинских мужчин, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса», — отметил он.

Сооснователь Pink Floyd выразил уверенность, что мобилизацию на Украине проводят только для того, чтобы президент страны Владимир Зеленский смог приобрести очередное поместье в Тоскане.

По словам Уотерса, Зеленский скоро сбежит с Украины со своей семьей и полученными миллиардами. По словам музыканта, Россию спровоцировали на проведение специальной военной операции.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее пригласил бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками спецоперации.