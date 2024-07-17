Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками спецоперации. Об этом политик заявил в интервью «Аргументам и фактам» .

«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что ценит творчество Уотерса, а также его понимание причин спецоперации.

Медведев также отметил, что музыканты, выступающие для бойцов ВС РФ в зоне СВО «полностью бескорыстно, подчас с риском для жизни», заслуживают благодарности и восхищения. Российские исполнители приезжают туда не за медалями, почетными званиями или деньгами, а из осознания своего долга перед Родиной.

Ранее Уотерс лишился контрактов из-за своих высказываний об Израиле и Украине. В частности, за отказ осудить российскую спецоперацию.