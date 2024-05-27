Ильюхина обвинила Волкову в лицемерии после скандала с продолжением «Ворониных»

Актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», остро отреагировала на поддержку коллеги Екатерины Волковой после отказа в съемках в продолжении ситкома. Слова артистки передал сайт Voice .

По данным издания, в сериал «Костя — Вера» вместо Ильюхиной пригласили 22-летнюю актрису Карину Орлову, которая сыграет дочку главных героев, Машу.

Узнав о замене, Волкова написала в соцсетях, что ей тоже обидно из-за таких перестановок. Она подчеркнула, что все полюбили Машу в исполнении именно Илюхиной, но роли утверждают канал и авторы проекта.

«Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки», — заявила Ильюхина.

До этого звезда «Ворониных» назвала продюсеров предателями, а также обвинила бывших коллег по ситкому в безразличии.

«Никто меня не поддержал. И я, собственно, не то что бы не расстраиваюсь… Конечно, это очень обидно. Но что поделать», — заключила Ильюхина.