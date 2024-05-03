Знаменитости 03 мая 2024, 17:00 «Это большое предательство». Ильюхина — о продолжении «Ворониных» без ее участия Звезда «Ворониных» Ильюхина возмутилась, что ее не позвали в продолжение сериала Freepik

Читать 360 в

Сыгравшая Машу в сериале «Воронины» Мария Ильюхина возмутилась, что ее не позвали в продолжение ситкома. В своем Instagram* она обвинила создателей проекта в предательстве.

«Всегда была только рада вернуться в сериал, в прекрасных отношениях со съемочной группой. Можно долго продолжать свой монолог… Но это большое предательство по отношению ко мне», — заявила Ильюхина.

Реклама

Актриса пояснила, что поклонники сериала надеялись на ее возвращение в проект. Более того, ей в руки попал сценарий, благодаря которому она узнала, что сюжет продолжения «Ворониных» развивается вокруг ее персонажа.

Продолжение ситкома выйдет под новым названием — «Костя-Вера». В нем снимутся прежние актеры, исполнившие главные роли, — Екатерина Волкова и Георгий Дронов.

Недавно актрису Анну Фроловцеву, которая исполнила роль Гали в сериале «Воронины», положили в больницу. У нее появилась боль в сердце, которая отдавала в руку и под лопатку.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.