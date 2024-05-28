Ильюхина обвинила Водонаеву в желании хайпануть на скандале вокруг «Ворониных»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева назвала актрису Марию Ильюхину «обезьяной с гранатой» после скандала с продолжением сериала «Воронины». Артистка объяснила такое высказывание желанием хайпа, сообщил Voice .

Водонаева также предположила, что после «публичной истерики» Ильюхина не получит ни одной роли.

По словам актрисы, исполнившей роль Маши в сериале «Воронины», ей было неприятно услышать такие слова в свой адрес от блогерши.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», — сказала Ильюхина.

Она уверена, что ее дальнейшая карьера не пострадает от скандал вокруг сериала. Артистка подчеркнула, что лишь озвучила свою позицию о том, что с ней поступили некрасиво авторы проекта «Костя-Вера», утвердив на роль другую актрису. Ильюхина также обвинила Екатерину Волкову в лицемерии из-за поста-поддержки в соцсети.