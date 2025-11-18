«Играть по подвалам на 25 зрителей». Кортнев пожаловался на жизнь в Европе

Покинувшая Россию группа «Несчастный случай» пожаловалась на тяжелую жизнь за границей в новой песне «Про НаС». О ее выходе объявила пресс-служба коллектива.

Музыканты рассказали об отсутствии вдохновения, проблемах с гастролями, посоветовали критикам написать песню лучше. При этом они признали, что сами создали себе проблемы.

«Вы критики-нытики, так не хотите ли играть по подвалам на 25 зрителей? Группе за 40 доколе такое? Вообще не прикольно играть в подполье», — пропел Алексей Кортнев.

Ранее «Несчастный случай» осудил ситуацию на Украине и покинул Россию. Кортнев поселился в США, но возвращался в попытках заработать на корпоративах. Общественники требовали признать его иноагентом.