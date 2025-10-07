«Играла ярко и талантливо». Путин выразил соболезнования близким Нины Гуляевой

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Нины Гуляевой, которая скончалась 3 октября. Слова президента зачитал на церемонии прощания актер Авангард Леонтьев, сообщил ТАСС .

Глава государства отметил, что многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру и его зрителям.

«Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — указал Путин.

Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Церемония прощания с ней прошла 7 октября в Москве в МХТ имени А. П. Чехова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругом Вячеславом Невинным.