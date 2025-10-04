Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится 7 октября

Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой пройдет в МХТ имени Чехова 7 октября. Гражданская панихида начнется в 11:00 в МХТ имени Чехова на Камергерском переулке, 3. Отпевание пройдет с 12:30 до 13:00 в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ .

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы. Нину Ивановна похоронят рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Вдова актера Вячеслава Невинного, народная артистка России Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни 3 октября. Она служила в театре более 70 лет, играя и лирические, и драматические, и комедийные роли. Последние премьеры с ее участием состоялись в 2019 году.