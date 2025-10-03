Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Вдова актера Вячеслава Невинного, народная артистка России Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Театру она отдала более 70 лет, играя и лирические, и драматические, и комедийные роли. Последние премьеры с ее участием состоялись в 2019 году.

«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков», — говорится в некрологе.

В кино Гуляева почти не снималась, при этом именно ее голосом говорит Ассоль в «Алых парусах», сыгранная Анастасией Вертинской.

Прощание с актрисой пройдет на сцене театра, подробности сообщат дополнительно.

Ранее в Ленинградской области, не дожив всего двух дней до очередного дня рождения, умер актер Геннадий Нилов, прославившийся по роли в фильме «Три плюс два».