Композитор Игорь Николаев получил право на товарный знал «Привет, Андрей!». Об этом свидетельствует запись в электронной базе Роспатента.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, под брендом «Привет, Андрей!» композитор сможет выпускать кухонные товары, спортивные принадлежности, одежду, игрушки и многое другое.

Ранее Николаев отсудил у уфимской предпринимательницы 25 тысяч рублей за шоколадку «Выпьем за любовь». Ему не понравилось изображение усатого кота с бокалом на обертке.

В Роспатент обратился также певец Григорий Лепс. Он подал две заявки на регистрацию товарных знаков «дядьГРИШ» и «наGLец». Под этим брендом он планирует выпускать видеокассеты, диски для звукозаписи и музыкальные файлы, а также сдавать в аренду оборудование и организовывать мероприятия. Кроме того, он подал запрос в категории «гостиницы и пансионаты».