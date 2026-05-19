«Иду чинить механизм». Екатерине Волковой потребовалась операция

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова сообщила подписчикам, что ей потребовалась операция. В своем телеграм-канале она опубликовала видео из клиники.

«Коротко о главном: сегодня иду чинить механизм. Операция небольшая, но волнение есть. Поставьте сердечко, чтобы оно прошло быстрее», — обратилась Волкова к поклонникам.

Ранее звезда делилась с поклонниками проблемами с щитовидной железой. В конце апреля у нее брали пункцию, материал направили на цитологию.

Новость об операции появилась вскоре после смены места работы. В весной 2026 актрису уволили из Театра комедии из-за возраста. Звезда поделилась с подписчиками, что художественный руководитель театра заявил, что для нее больше нет ролей.

Волкова назвала эту причиной личной местью. Звезда назвала себя неудобным артистом, который не готов идти на компромиссы в постановках, поэтому увольнение по причине «старости» стало местью.