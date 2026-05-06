Актриса Волкова призналась, что увольнение из театра «из-за возраста» восприняла как месть
Актриса Екатерина Волкова получила тысячи поддерживающий сообщений после увольнения из частного театра Москвы. Руководитель заявил, что артистка «слишком стара» для его сцены, рассказал сайт KP.RU.
Знаменитость призналась, что считает такую формулировку проявлением личной мести.
«Думаю, просто продюсер театра <…> хотел меня задеть, „ужалить“, сделать больно. Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было: я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными», — объяснила звезда.
Волкова назвала себя неудобным артистом, который не готов идти на компромиссы в постановках. Именно неподчинение побудило руководителя отомстить, подчеркнула Волкова.