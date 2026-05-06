Актриса Волкова призналась, что увольнение из театра «из-за возраста» восприняла как месть

Актриса Екатерина Волкова получила тысячи поддерживающий сообщений после увольнения из частного театра Москвы. Руководитель заявил, что артистка «слишком стара» для его сцены, рассказал сайт KP.RU .

Знаменитость призналась, что считает такую формулировку проявлением личной мести.

«Думаю, просто продюсер театра <…> хотел меня задеть, „ужалить“, сделать больно. Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было: я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными», — объяснила звезда.

Волкова назвала себя неудобным артистом, который не готов идти на компромиссы в постановках. Именно неподчинение побудило руководителя отомстить, подчеркнула Волкова.