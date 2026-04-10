По статье «старая». Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее уволили из театра, а одной из причин назвали возраст. Об этом звезда сериала «Воронины» сообщила в личном блоге в MAX .

По словам артистки, разговор с художественным руководителем состоялся около месяца назад. Он предложил прекратить сотрудничество и объяснил решение сразу несколькими причинами.

«Меня уволили по статье „Старая“. Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной», — написала она.

Волкова заявила, что среди них оказались ее отказ играть в старых проектах, отсутствие новых ролей и возраст.

«Возможно, пойду запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло. А если серьезно: ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это нечестно. Это низко. И некрасиво», — поделилась актриса.

Она также дала понять, что не собирается зацикливаться на этом решении. Наоборот, положила в копилку важный сценический опыт и хотела бы двигаться дальше.

«Я поиграла все, что мне навряд ли дали в репертуарном театре. Я была честна и счастлива на сцене, получая самое ценное — улыбку зрителя. Иду дальше. 44 — это не возраст увольнения. Это возраст премьеры», — подчеркнула она.

Ранее актриса рассказала, почему решила сменить имидж и стала постоянно носить короткую стрижку. Волкова отметила, что ее внешний вид — не случайность, а вынужденная мера, обусловленная ролью в сериале «Скорая помощь».