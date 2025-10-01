«Хотят похоронить меня?» Сухоруков назвал негодяем автора фейка о его госпитализации

Актер Виктор Сухоруков продолжает работать и чувствует себя отлично. В беседе с 360.ru он опроверг информацию о своей госпитализации.

«Это вранье. Его уже сняли из интернета. Какой-то негодяй написал. Я не знаю, с какой целью. Либо дурак, либо лентяй, либо враг», — сказал артист.

Сухоруков отметил, что не знает, откуда взялась информация о его госпитализации. По его мнению, фейковые новости очень негативно влияют на информационный фон, из-за них к СМИ формируется недоверие и портится репутация.

«Никаких оснований, никакой почвы для этой информации не было. Удивительно. Хотят похоронить меня? Ну так пусть приезжают на кладбище», — сказал артист.

Он признался, что фейковые новости сильно испортили ему настроение, и призвал проверять информацию, прежде чем ей верить.

Виктора Сухорукова считают одним из самых харизматичных и ярких артистов российского кино. Он радует поклонников работой не только в фильмах и сериалах, но и на театральной сцене. Ранее 360.ru писал о том, как сложилась жизнь знаменитости после перенесенного весной инфаркта.