Сегодня 19:35 Оптимизма как у десятерых. Как живет Виктор Сухоруков после второго инфаркта 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Виктор Сухоруков по праву считается одним из самых ярких российских артистов. Ему покорилась и театральная сцена, и мир киноискусства. Как сложилась жизнь знаменитости и как актер чувствует себя после перенесенного весной инфаркта, — в материале 360.ru.

Детство, юность и карьера Виктора Сухорукова Будущий артист родился и вырос в городе Орехово-Зуево в Московской области в семье, которая не имела никакого отношения к творчеству: и мать, и отец Виктора работали на ткацком заводе. Однако сам он уже с юных лет проявлял таланты, умело пародируя известных советских актеров. После школы Сухоруков отправился в армию, а после все-таки устроился на ткацкую фабрику, как и его родители, но мечту о другой профессии не оставлял. В 1974 году он поступил в ГИТИС. Во время учебы талантливого студента заметил легендарный Петр Фоменко, который пригласил его по окончаю вуза поработать в ленинградском Театре комедии имени Акимова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Идиллия продлилась несколько лет, но в 1982 году Виктора уволили из-за злоупотребления спиртным. На некоторое время он выпал из обоймы и ради денег на жизнь был вынужден работать грузчиком и посудомойщиком. Но в итоге сумел взять себя в руке и снова оказался на театральной сцене. В конце 90-х в жизнь Сухорукова также пришло кино. Он стал востребован режиссерами после роли в комедии Юрия Мамина «Бакенбарды». В этой картине на него обратил внимание и Алексей Балабанов, который подарил миру фильмы «Брат» и «Брат 2», сделавшие Виктора суперзвездой.

Своими картинами Балабанов «сделал» меня, а я помог ему. Виктор Сухоруков

Кто озвучил Виктора Сухорукова в фильме «Брат» Несмотря на великолепную актерскую игру Сухорукова, его персонаж в обеих частях «Брата» говорил голосом другого артиста. Киллера Виктора Багрова озвучивал Алексей Полуян. Сам Виктор одобрил такое решение, поскольку голос Алексея больше подходил герою.

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем от предложений режиссеров и продюсеров у Сухорукова не было отбоя, но он столкнулся с другой проблемой. Долгое время ему предлагали играть исключительно отрицательных героев. Это изменилось только в 2003-м, когда Виктора стали приглашать в исторические картины, пишетkp.ru.

Наконец-то появился шанс доказать, что я не только бритоголовый, не только отморозок, не только урод! Я мог уничтожить этот стереотип, показать свои актерские способности, умение перевоплощаться! Виктор Сухоруков

Сухоруков действительно сумел открыть публике новые грани своих талантов. В 2004 году ему вручили премию «Ника» за роль императора Павла I. Артиста звали даже в Голливуд, предложив поучаствовать в одной из частей «бондианы», но Виктор отказался. На тот момент ему было важнее играть в спектакле Олега Меньшикова «Игроки». Сухоруков продолжает сниматься по сей день. В прошлом году его можно было увидеть в сериале «Последний богатырь. Наследие». В 2025-м планируется премьера драмы «Искупление», где он сыграл одну из главных ролей.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Личная жизнь Виктора Сухорукова Говорить о личной жизни знаменитость не любит. Известно, что Виктор не женат и у него нет детей, по крайней мере, официально. Как сообщал РБК, в 1980-х делал предложение одной женщине, но она не восприняла его всерьез. В дальнейшем Сухоруков сделал выбор в пользу карьеры, отодвинув любовные приключения на второй план. «Между актерством или женитьбой я выбрал бы первое. Так случилось», — говорил он в беседе с «Экспресс газетой». При этом Виктор подчеркивал, что он «не импотент и не контуженый», а ориентация у него вполне традиционная. Отношение Виктора Сухорукова к СВО Артист публично заявлял, что поддерживает политику Владимира Путина. По его словам, спецоперация началась из-за жизненной необходимости, и он желает России одержать победу. «Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная жизненная необходимость. Значит, это вопрос жизни и смерти», — высказался актер в интервью «Аргументам недели». Также Сухоруков назвал воссоединение Крыма с Россией историческим событием.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что известно о состоянии Сухорукова после инфаркта В марте 2025 года стало известно, что у 73-летней звезды случился инфаркт, который стал уже вторым. Виктору провели операцию на открытом сердце. По словам художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, на сегодняшний день Сухоруков чувствует себя значительно лучше. Он проводит много времени на даче в кругу близких людей. «Мы с ним иногда болтаем по телефону — у него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву. Зайдет в театр, сфотографируемся, я отчитаюсь», — рассказал Меньшиков в соцсети.