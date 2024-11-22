«Хочу жениться». Рэпер Гуф сделал предложение своей девушке прямо на сцене

Shot: Гуф сделал предложение своей девушке во время концерта в клубе в Москве

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) сделал предложение своей девушке во время выступления в московском клубе. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», — заявил исполнитель.

При этом рэпер во время предложения руки и сердца отказался опуститься на колено.

До этого Гуф сообщил, что запланировал на 2025 год прощальный тур по России, причем последний концерт пройдет в столице. Кроме того, он заявил, что, возможно, выступит с рэпером Бастой.

Сейчас же у Гуфа первый концерт в Москве после выхода из рехаба. Исполнитель выступает с браслетом на ноге. Гуф не забыл поблагодарить МВД со сцены и прочитать трек про рехаб. Билеты на концерт рэпера стоили от 3500 до 20 тысяч рублей, уточнил канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Гуфа в рехабе случился припадок на фоне синдрома отмены, он также просил забрать его из клиники. До этого нарколог Алексей Казанцев объяснил, что у рэпера сформировалась зависимость от алкоголя и запрещенных веществ, которая может остаться с ним навсегда, а он и не торопится от нее избавиться.