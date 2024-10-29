Рэперу Гуфу надели браслет сразу после суда

Рэперу Алексею Долматову (Гуфу) надели браслет после судебного заседания. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Сергей Жорин.

При этом, по словам защитника, исполнителю можно выезжать из Подмосковья.

«У него только два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими», — уточнил он.

Рэпера задержали 23 октября в Апрелевке после драки. Он навязчиво пытался познакомиться с девушкой, но та ему отказала и попросила приехать своего брата, которого Гуф ударил по уху. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Без разрешения следователя рэперу нельзя будет покидать место жительства и пользоваться любыми электронными средствами общения, включая интернет. Сам исполнитель извинился за происшествие.