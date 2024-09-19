Хабенский назвал фантазией новости о гипертонии и госпитализации

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Народный артист России рассказал, что с ним все порядке. Он назвал фантазией журналистов новости о «гипертонии с преимущественным поражением сердца».

О госпитализации Хабенского сообщил Telegram-канал Mash. Врачи якобы провели артисту исследования на плотность костей на фоне ревматического поражения. Медики исключили остеопороз, заявили авторы поста.

На прошлой неделе с сердечным приступом госпитализировали актера Бориса Щербакова. Его супруга сообщила, что состояние артиста стабилизировали. Врачи пообещали выписать Щербаков из больницы.