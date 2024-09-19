Хабенский назвал фантазией новости о гипертонии и госпитализации

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщил Telegram-канал
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Народный артист России рассказал, что с ним все порядке. Он назвал фантазией журналистов новости о «гипертонии с преимущественным поражением сердца».
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госпитализации Хабенского сообщил Telegram-канал Mash. Врачи якобы провели артисту исследования на плотность костей на фоне ревматического поражения. Медики исключили остеопороз, заявили авторы поста.
На прошлой неделе с сердечным приступом
госпитализировали актера Бориса Щербакова. Его супруга сообщила, что состояние артиста стабилизировали. Врачи пообещали выписать Щербаков из больницы.
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