Хабенского забрали в больницу из-за проблем с сердцем

Mash: актера Хабенского госпитализировали в Москве

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца.

«Вероятная причина — ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы», — написали авторы поста.

Народному артисту России провели ряд исследований, в том числе на плотностей костей. После этого медики исключили остеопороз — заболевание, которое сопровождается снижением костной массы и уменьшением прочности скелета.

На прошлой неделе в больницу попал актер Борис Щербаков, у него диагностировали сердечный приступ. Состояние артиста удалось стабилизировать, рассказала его жена Татьяна Бронзова.

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