Хабенского забрали в больницу из-за проблем с сердцем
Mash: актера Хабенского госпитализировали в Москве
Актера Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца.
«Вероятная причина — ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы», — написали авторы поста.
Народному артисту России провели ряд исследований, в том числе на плотностей костей. После этого медики исключили остеопороз — заболевание, которое сопровождается снижением костной массы и уменьшением прочности скелета.
На прошлой неделе в больницу попал актер Борис Щербаков, у него диагностировали сердечный приступ. Состояние артиста удалось стабилизировать, рассказала его жена Татьяна Бронзова.