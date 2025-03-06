Hollywood Reporter: Гвинет Пэлтроу начала пить после пожаров в Калифорнии

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась в алкоголизме. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

Она рассказала, что все вышло из-под контроля в январе, когда в Калифорнии начались разрушительные лесные пожары и многие ее друзья потеряли в огне все, что у них было. Актриса начала выпивать, чтобы расслабиться.

Сейчас, по словам Пэлтроу, она пьет понемногу — максимум одну порцию алкоголя в день.

В результате лесных пожаров в руины превратились десятки тысяч домов, в том числе знаменитых людей. Среди них был и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, который отправился на гастроли, чтобы восстановить сгоревший особняк, стоивший три миллиона долларов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом оценил стоимость восстановления штата в 40 миллиардов долларов и запросил эту сумму у конгресса.