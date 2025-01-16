Лагутенко отправится на гастроли из-за сгоревшего в Калифорнии особняка

Лидер российской рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в ближайшее время отправится на гастроли, чтобы восстановить свой особняк, сгоревший в результате лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Рокеру придется отпахать не менее 40 концертов, чтобы заново отстроиться. Дом в Биг-Роке полностью уничтожен, как и остальные в поселке. Но у Лагутенко осталась земля, если не шиковать и восстанавливать все как было — это встанет в 700-800 тысяч долларов», — заявил источник канала.

По данным Mash, за один концерт группа «Мумий Тролль» получает восемь с половиной миллионов рублей (примерно 83 тысячи долларов). Половина из этой суммы достается солисту Илье Лагутенко. Организаторы выступлений сообщают, что концерты рок-группы пользуются популярностью, а в недавнем туре по США и Канаде выступления были почти каждый день.

О том, что артист потерял при пожаре свою недвижимость, стало известно 13 января. Речь идет об одноэтажном коттедже площадью 205 квадратных метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Дом музыканта находился в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом, где после пожаров не уцелело ни одно здание. Особняк стоимостью три миллиона долларов он купил семь лет назад в ипотеку.

Кроме сгоревшего особняка у Лагутенко был еще один дом в районе Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе, который не попал в зону пожара и не пострадал.