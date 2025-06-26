Гузееву заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали

Москвичка обвинила телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве, связанном с прорекламированном ею застройщиком вилл на Бали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, несколько дней в отделение полиции в Москве поступило заявление от девушки, которая, впечатлившись рекламой Гузеевой, в 2022 году приобрела недвижимость на популярном острове Индонезии. Телеведущая рекомендовала подписчикам обратиться к застройщику вилл Сергею Домогацкому.

Читательница доверилась ее рекламе. Она купила один из объектов площадью 68 квадратных метров и стоимостью 200 тысяч долларов (15,6 миллионов рублей по текущему курсу). Спустя несколько лет приобретенную москвичкой виллу до сих пор не сдали, а застройщик пропал с деньгами.

Девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. По ее словам, в подобной ситуации оказались еще шесть человек.

Ранее мировой суд Москвы взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность за коммунальные услуги. По данным Telegram-канала «Светский хроник», долг артистки превысил один миллион рублей.