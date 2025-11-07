Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси

Телеведущая Лариса Гузеева устроила разборки в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, звезда шоу «Давай поженимся» приехала в воздушную гавань на микроавтобусе Mercedes вместе с маленьким внуком и дочерью.

На стойке регистрации выяснилось, что в бизнес-классе места уже заняли. Такое положение дел не устроило Гузееву, которая закатила скандал на людях. Звезда телеэкрана громко ругалась и пошла на посадку.

В итоге Гузеевой все-таки нашли место в бизнесе, но не то, на которое она изначально рассчитывала.

Ранее полиция Индонезии взялась за Гузееву по делу о мошенничестве с продажей элитной недвижимости на Бали. Звезда рекламировала бизнес Сергея Домогацкого, который собрал около 28 миллиардов рублей и исчез вместе с деньгами.