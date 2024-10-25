Гуфу запретили пользоваться интернетом

Наро-Фоминский городской суд избрал рэперу Алексею Долматову, более известному как Гуф, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ходатайство следствия суд отклонил, избрав фигуранту меру пересечения в виде запрета определенных действий», — отметило агентство.

Долматову запретили покидать без разрешения следователя место жительства и использовать интернет, а также другие способы общения. Кроме того, он не сможет общаться с другими участниками дела.

По предварительным данным, в ночь на 23 октября рэпер находился в Апрелевке, где попытался навязчиво познакомиться с девушкой. Она обратилась за помощью к брату. Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Рэпера задержали и доставили в отделение.