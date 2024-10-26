Гуфа на отпустили в рехаб

Судебные приставы ответили отказом родственникам рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, на просьбу отправить его на реабилитацию на период запрета определенных действий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Суд избрал Гуфу меру пресечения. Ему ограничили возможность общаться со свидетелями и пострадавшими по уголовному делу. Также исполнитель не имеет права покидать место жительства без разрешения следствия.

Потасовка с участием Гуфа произошла 23 октября после посещения бани в Подмосковье. На выходе из заведения он сцепился с мужчиной и ударил его по голове. Предположительно, рэпер пытался познакомиться с его сестрой. Пострадавший написал заявление в полицию.

Правоохранители задержали Долматова и доставили в отделение для разбирательств. Позже рэпер извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. На него составили протокол о мелком хулиганстве.