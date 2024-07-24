«Громкое дело». Адвокат Добровинский займется разводом Яна Абрамова с Алсу

Адвокат Добровинский займется разводом бизнесмена Абрамова и певицы Алсу

Фото: Pxhere

Интересы бизнесмена Яна Абрамова при бракоразводном процессе с певицей Алсу представит адвокат Александр Добровинский. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале.

«Не успел отгреметь один процесс с Филиппом Киркоровым и Любой Успенской, как бюро „Добровинский и партнеры“ вступило в новое не менее громкое дело — развод Алсу и Яна Абрамовых», — написал Добровинский.

Он добавил, что первое слушание по делу назначили на 26 июля.

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Спустя месяц певица подала иск о разделе имущества. Предприниматель предложил артистке разные варианты мирного урегулирования.

Пара прожила в браке 18 лет. Супруги воспитывали троих детей — сына и двух дочерей.

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте