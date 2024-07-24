«Громкое дело». Адвокат Добровинский займется разводом Яна Абрамова с Алсу

Интересы бизнесмена Яна Абрамова при бракоразводном процессе с певицей Алсу представит адвокат Александр Добровинский. Об этом правозащитник сообщил в своем Telegram-канале .

«Не успел отгреметь один процесс с Филиппом Киркоровым и Любой Успенской, как бюро „Добровинский и партнеры“ вступило в новое не менее громкое дело — развод Алсу и Яна Абрамовых», — написал Добровинский.

Он добавил, что первое слушание по делу назначили на 26 июля.

О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае. Спустя месяц певица подала иск о разделе имущества. Предприниматель предложил артистке разные варианты мирного урегулирования.

Пара прожила в браке 18 лет. Супруги воспитывали троих детей — сына и двух дочерей.