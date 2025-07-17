Гроб с телом Александра Митты вынесли под аплодисменты

Собравшиеся около московского Центрального дома литераторов аплодисментами проводили гроб с телом режиссера Александра Митты после церемонии прощания. Видео с места опубликовал 360.ru.
Шесть сотрудников ритуального агентства вынесли гроб из помещения и поместили в катафалк. Сын режиссера Евгений Митта сел черный автомобиль вместе с режиссером Валерией Гай-Германикой для проезда на кладбище.
Тело ушедшего из жизни народного артиста кремируют, а прах захоронят рядом с могилой жены — Лилии Майоровой, умершей в 2022 году. Пара прожила вместе 65 лет.
Александр Митта умер в ночь на понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин назвал ушедшего из жизни режиссера и сценариста человеком с тонким чувством эпохи, который внес огромный вклад в отечественный и мировой кинематограф.
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