«Грязные слухи». Брухунова опровергла новость о том, что Петросян попал в реанимацию

Брухунова: Петросян находится в больнице, но не в реанимации

Татьяна Брухунова опровергла новость о том, что ее муж Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии. В своих соцсетях она записала видеообращение, в котором обвиняла представителей СМИ в том, что они нарушают ее личные границы звонками и сообщениями.

«Даже если что-то вы где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны и заваливать сообщениями в мессенджерах», — сказала она.

Брухунова официально заявила, что вся информация о том, что Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк.

«Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни или, может быть, свои мечты. К Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации. Все в штатном режиме», — подчеркнула она.

До этого жена комика поделилась записью с экрана своего телефона, где мелькают многочисленные пропущенные звонки от журналистов.

Ранее источник Telegram-канала «112» сообщил, что Петросяну стало плохо утром 8 марта. Близкие вызвали медиков, а те забрали его в стационар. У артиста якобы обнаружили желудочно-кишечное кровотечение.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Петросяну стало хуже после перенесенной операции на кишечнике. Юморист потерял много крови, но сейчас его состояние улучшилось.

Подруга Петросяна — певица и заслуженная артистка России Ирина Гвоздева — рассказала 360.ru, что два дня назад общалась с юмористом. Он чувствовал себя хорошо и готовился давать концерт.