Подруга Петросяна, певица Гвоздева, не подтвердила, что артист попал в реанимацию в Москве

Артистка Гвоздева: накануне у Петросяна был концерт, но может случиться всякое

СМИ написали, что известный юморист Евгений Петросян попал в одну из столичных больниц из-за сильного желудочно-кишечного кровотечения. Эту информацию не подтвердила в беседе с 360.ru певица, заслуженная артистка России Ирина Гвоздева.

Она предположила, что новости о срочной госпитализации юмориста могут оказаться и фейком.

«Нормальное состояние. Я вам могу сказать, что у него все в порядке и нормально», — сказала она.

Сообщение о том, что артист попал в больницу, Гвоздева назвала ерундой.

«Никто об этом не слышал. До Петросяна дозвониться не могу. У него, по-моему, вчера был концерт выездной», — добавила она.

Певица предположила, что он может не отвечать, потому что поздно возвращается с концерта. Но в то же время не исключила, что что-то могло случиться.

«Кто его знает, вдруг сегодня что-то с ним случилось или вчера вечером. <… > Два дня, наверное, мы не общались с ним. Ему 79 лет. Это же не шутка, возраст такой. Надо себя поберечь, конечно, в такие годы», — подчеркнула Гвоздева.

О госпитализации юмориста сообщил в субботу источник Telegram-канала «112».

«Артисту стало плохо сегодня утром у себя дома в центре Москвы. Близкие вызвали медиков, а те забрали его в стационар», — уточнили авторы публикации.

По данным «112», сейчас юморист находится в шоковой реанимации. Врачи пытаются стабилизировать его состояние и подготовить к операции.

В феврале Петросян попал в больницу из-за перелома предплечья. Комик получил травму, когда гулял в центре Москвы.