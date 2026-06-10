«Говорят, что я стероидный старик»: солист «Дискотеки Аварии» ответил хейтерам

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов обратился через социальные сети к поклонникам после выступления в Иркутске, посвященного празднованию Дня города. Он назвал публику великолепной, но особо отметил и негативные комментарии.

«Говорят, что я какой-то стероидный старик, что чучело вылезло через 20 лет, и все остальное», — со смехом заявил он.

Музыкант поблагодарил всех за комментарии и отдельно пригласил авторов самых «грязных, мерзких и токсичных» комментариев на сольный концерт группы в декабре. После этого он повернул камеру так, чтобы было видно — он находится в спортивном зале.

Масштабное празднование 365-летия Иркутска прошло 6 и 7 июня. Помимо «Дискотеки Аварии», на нем выступили «Братья Грим», прошла выставка тюнингованных автомобилей, состоялись интерактивные шоу и многое другое.

Ранее группу обвинили в слишком фривольном выступлении на празднике.