«Дискотека Авария» устроила фривольное шоу на городском празднике в Иркутске

Группа «Дискотека Авария», приглашенная на День города в Иркутске, устроила шоу, слишком провокационное для городского праздника. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru.

Солист Алексей Серов выступал в обтягивающих штанах и с обнаженным торсом и устроил перфоманс, чрезмерно откровенный для мероприятия, куда приходят с детьми.

На кадрах, завирусившихся в сети, Серов совершает движения с сексуальным подтекстом, сажает себе на плечи гитариста, разбивает гитару.

Группа «Дискотека Авария» была основана в 1990 году и стала известна в конце 90-х благодаря хитам «Новогодняя», «На острие атаки», Disco Superstar и другим.

Ранее «Яндекс Афиша» сообщала, что в 2025 году резко выросла популярность звезд последнего десятилетия прошлого века. Среди лидеров — Надежда Кадышева Алена Апина, группа «Звери», Татьяна Буланова, группы «Мираж», «Браво» и «Любэ».