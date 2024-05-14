Эксклюзив 14 мая 2024, 20:57 «Не готова сейчас об этом разговаривать». Жена Кононенко — о смерти журналиста Супруга журналиста Максима Кононенко подтвердила его смерть Freepik

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Супруга журналиста Максима Кононенко подтвердила 360.ru, что ее муж скончался. Колумнист умер внезапно, ему было 53 года.

«Да. Я не готова сейчас об этом разговаривать», — ответила вдова на вопрос о смерти мужа.

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О смерти журналиста сообщил RT, он был постоянным автором канала «Специально для RT». Читающая публика знала его как Мистера Паркера из «Живого Журнала». Кононенко работал с телеканалом НТВ, был колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

Кононенко скончался в больнице от внутреннего кровотечения. Скорую вызвал его сын Глеб, мужчину увезли в Научно-клинический центр в Троицке, сообщил источник 360.ru.