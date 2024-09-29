Высоцкая, Акиньшина и другие звезды снялись в новой драме Надежды Михалковой

Завершились съемки драмы «Огненный мальчик» режиссера Надежды Михалковой. Премьеру фильма, рассказывающего о сложных отношениях матери и сына-подростка, запланировали на весну 2025 года. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика» .

Главные роли в картине сыграли такие известные актеры, как Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Денис Косиков и Александр Устюгов. Также в проекте приняли участие Елизавета Ищенко и Богдан Голощук.

Сюжет «Огненного мальчика» рассказывает историю Макса, избалованного подростка из обеспеченной московской семьи, и его матери — влиятельного политика, готовящегося к переизбранию. Неожиданное трагическое событие, в которое оказывается вовлечен Макс, может серьезно повлиять на карьеру его матери и заставляет его переосмыслить свое поведение.

Это уже пятая режиссерская работа Надежды Михалковой. Ее предыдущий проект — сериал «Номинация» — вышел в 2021 году. Производством нового фильма занимается компания «Резервная копия» при поддержке министерства культуры.

Ранее Акиньшина снялась в сериале «Неверные», посвященном проблеме женского алкоголизма. Этот проект получил главный приз фестиваля ORIGINAL+.