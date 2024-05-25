Госпитализацию актрисы Тереховой подтвердили в Театре имени Моссовета

В Москве в больницу доставили народную артистку России, актрису Маргариту Терехову. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета.

«Да, ее госпитализировали. Пока информации нет, не можем сказать подробностей», — отметили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации актрисы в Боткинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ее внук Михаил заверил 360.ru, что с Тереховой все в порядке.

Тереховой 81 год, с 1960-х годов она играет в Государственном академическом театра имени Моссовета. Выходила на сцену в спектаклях «Дом на песке» по пьесе Рустама Ибрагимбекова, «Царская охота» по пьесе Леонида Зорина, «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу и других.

Большому кругу зрителей Терехова известна в качестве киноактрисы, исполнила роль Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальда-Хилькевича, а также графини Дианы де Бельфлер в картине Яна Фрида «Собака на сене».