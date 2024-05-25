Внук Маргариты Тереховой опроверг ее госпитализацию

В семье Маргариты Тереховой не подтвердили госпитализацию актрисы. Ее внук Михаил в беседе с 360.ru заявил, что народная артистка находится дома.

«Она дома. Все хорошо», — сказал он.

РИА «Новости» со ссылкой на Боткинскую больницу сообщило, что у Тереховой состояние средней тяжести. По данным Telegram-канала Baza актрису госпитализировали с внутренним кровотечением.

«Вчера 81-летняя Маргарита Борисовна почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу», — отметили в публикации.

Кровотечение, уточнила Baza, оказалось желудочно-кишечным. За состоянием артистки, заявил канал, наблюдают специалисты.