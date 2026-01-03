«Горячо, Никита». Розанова и Ефремов устроили совместные банные процедуры
Актер Никита Ефремов и его 64-летняя коллега Ирина Розанова в новогодние праздники необычно отдохнули, искупавшись в деревянной купели с горячей водой. Артистка опубликовала видео в Instagram*.
Розанова выбрала для банных процедур закрытый купальник с рукавами и штанами голубого цвета с рисунком и непромокаемую шапочку. Ефремов остановился на черных боксерах и забавной шапочке с косичками, прикрывающей уши.
Розанова охнула, отметив, что вода горячая.
«Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами», — заявила она.
«Ничего, Ириночка. Все будет хорошо, Ириночка», — успокаивал ее Ефремов.
Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что прыжки в сугроб после бани могут привести к сердечному приступу из-за резких температурных перепадов.
