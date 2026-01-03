«Горячо, Никита». Розанова и Ефремов устроили совместные банные процедуры

Актер Никита Ефремов и его 64-летняя коллега Ирина Розанова в новогодние праздники необычно отдохнули, искупавшись в деревянной купели с горячей водой. Артистка опубликовала видео в Instagram*.

Розанова выбрала для банных процедур закрытый купальник с рукавами и штанами голубого цвета с рисунком и непромокаемую шапочку. Ефремов остановился на черных боксерах и забавной шапочке с косичками, прикрывающей уши.

Розанова охнула, отметив, что вода горячая.

«Слушай, а горячо, Никита! Вот зачем связалась с молодыми артистами», — заявила она.

«Ничего, Ириночка. Все будет хорошо, Ириночка», — успокаивал ее Ефремов.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что прыжки в сугроб после бани могут привести к сердечному приступу из-за резких температурных перепадов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.