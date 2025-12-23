Врач Чернышова сообщила о риске остановки сердца при прыжках в сугроб после бани

Погружение в сугроб или прорубь сразу после бани может представлять серьезную опасность для здоровья. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Абзацем ».

По словам врача, резкие температурные перепады способны привести к сердечному приступу.

«Резкий контраст может вызвать сосудистый спазм, в том числе спазм коронарных артерий, питающих сердце. В этом случае велика вероятность того, что человек потеряет сознание или у него остановится сердце», — предупредила медик.

Чернышова отметила, что употребление алкоголя усугубляет ситуацию, поскольку спиртное негативно влияет на сосуды. У людей с эпилепсией такие действия могут спровоцировать приступ заболевания, добавила эксперт.