Голодной не останется. Финансовый аналитик оценил размер пенсии Долиной

Аналитик Беляев: Долина получает пенсию не менее 85 тысяч рублей

Эстрадная певица Лариса Долина получает пенсию около 85 тысяч рублей. К такому выводу пришел экономический аналитик Михаил Беляев в интервью изданию StarHit.

Специалист пояснил, что теоретически выплаты могут быть больше, но он считает эту планку завышенной.

«Максимально ее пенсия может достигать 120 тысяч, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тысяч рублей», — сказал Беляев.

Он напомнил, что в 2027 году Долина отметит 55 лет трудового стажа. По его словам, длительное время на сцене, многочисленные награды и звание народной артистки формируют повышенный размер пенсионных выплат.

Ранее стало известно, что нашумевшая «схема Долиной» стала работать по-новому. Пожилые жительницы России придумали способ возвращать проданные квартиры, начав чаще апеллировать к собственной невменяемости.