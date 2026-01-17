Схема Долиной начала работать в России по-новому

Пожилые жительницы России придумали способ возвращать проданные квартиры, начав чаще апеллировать к собственной невменяемости. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Речь идет о статье «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение действий или руководить ими», закрепленной в Гражданском кодексе.

В 2024 году 70-летняя пенсионерка продала квартиру 47-летней женщине. Сделка затянулась на два часа, продавец предоставила справки о своей дееспособности. Но спустя время она подала иск против покупателей и заявила, что отдала средства аферистам.

После громкого дела с квартирой певицы Ларисы Долиной пенсионерка сменила тактику и настаивает на собственной невменяемости в момент продажи жилья. Покупатели оказались в зоне риска — есть шанс остаться как без денег, так и без новой квартиры, предупредили юристы.

В декабре 2025 года на пенсионерку в Туле завели дело после попытки повторить «схему Долиной».