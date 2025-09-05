Сегодня 14:17 Думали — уже дно, но снизу постучали. Как Глюкоза устроила суточный рейв в Кронштадте 0 0 0 Фото: Glukoza / Telegram Знаменитости

Законы

Молодежь

Концерты

Соцсети

Музыка

Фестивали

Певица Глюкоза

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом Глюкоза, продолжает шокировать публику своим поведением. Из-за постоянных скандалов от нее отвернулись многие фанаты, но артистка и не думает меняться. О том, как звезда нулевых стала заложницей эпатажного образа и что с ней творится сейчас — в материале 360.ru.

Скандал в Кронштадте Чтобы оказаться в тренде и добиться одобрения молодежи, певица зачастую забывает о правилах и комфорте других людей. В середине августа Глюкоза анонсировала в соцсетях крупный суточный фестиваль в Кронштадте, но почему-то забыла предупредить об этом администрацию города. Новость о выступлении разлетелась по закрытым фанатским каналам, но прошла мимо местных жителей и властей. Артистка похвасталась, что превратит промышленные доки в некий эпицентр актуальной культуры, но в итоге заброшенный завод стал центром притяжения пьяных толп, людей в полуобнаженных нарядах со странными танцами под громкую электронную музыку. Все это посреди ночи. Объект, временно преобразившийся в танцплощадку, располагается на Якорной площади, рядом с Морским Никольским собором и другими главными культурными достопримечательностями горола. Местные жители не оценили перформанс, так как давящая на психику громкая музыка на протяжении суток разносилась по всем улицам Кронштадта, лишая горожан сна и покоя. Вызывающим оказался и наряд Глюкозы — на концерте она продемонстрировала полупрозрачный наряд, через который отчетливо проглядывалось нижнее белье. Певица оставила в стороне стеснение и никак себя не сдерживала: лежала вплотную к поклонникам, трясла ягодицами и раздвигала ноги.

Фото: Glukoza / Telegram

Жители города пожаловались, что большая часть рейверов находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Организаторы фестиваля наплевали и на закон о тишине: возмущенные кронштадтцы оборвали телефонные линии с жалобами на шум, но полиция не остановила несогласованное мероприятие. Вероятно, рейв удалось провести, потому что он проходил на частной территории. С помощью этой хитрости организаторы каким-то образом обошли правовые ограничения и хорошо заработали: вокруг сцены они не забыли разместить множество магазинов с мерчем и фудкорт. Сама Глюкоза посчитала рейв успешным — она выложила в канале снятые на нем видеоролики и не исключила, что проведет еще один суточный фестиваль в следующем году. Семья Глюкозы Эпатажное поведение певицы не только плохо сказывается на ее репутации, но и вредит близким. Этим летом Глюкоза неожиданно стала тесно общаться с экс-участницей группы SEREBRO Катей Кищук. Многие фанаты восприняли их совместные радостные фотографии как начало новой жизни для 31-летней артистки, которая нашла новых друзей, вдохновение и начала встречаться с мужчиной. В августе блогер снова вернулась к исходной точке: с отношениями у нее не сложилось, хотя она и пыталась внушить всем, что была невероятно счастлива. В Сети предположили, что избраннику Кищук не понравилось, как на нее влияет новая подруга. Много споров и слухов ходит и вокруг дочери Глюкозы — Лидии Чистяковой-Ионовой, более известной под музыкальным псевдонимом Ray!

Фото: РИА «Новости»

Девушка старается копировать образ матери: осветляет брови, делает яркий макияж и носит необычную одежду. Из-за постоянной критики Глюкозы с нападками столкнулась и ее дочь. Но звезда нулевых продолжает вести себя как ни в чем не бывало и зарабатывает репутацию фрика дальше. Скандал в Красноярске Многие окончательно отвернулись от певицы еще после скандального концерта в Красноярске в 2024 году, окончательно разрушившего образ той самой невесты, гуляющей с доберманом.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look / www.globallookpress.com

Тогда, стоя на сцене, звезда не просто не попадала в ноты, но и вела себя максимально отталкивающе: трогала область паха, чесалась и странно говорила. Сама Глюкоза объяснила неадекватное состояние переживаниями из-за смерти бабушки и «атак бывшего продюсера». По ее словам, на фоне стресса врачи прописали ей антидепрессанты.

Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера. Глюкоза

Артистка рассказала в соцсетях, что впервые в жизни начала принимать снотворное и антидепрессанты и не знала, как они на нее действуют. «Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — призналась она. Многое об изменениях в жизни Глюкозы рассказал ее экс-продюсер Максим Фадеев. Он отметил, что раньше певица была совсем другим человеком. Он добавил, что перестал общаться с артисткой в 2018 году.

Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании. Максим Фадеев

После нашумевшего концерта Фадеев официально заявил, что Чистякова-Ионова больше не является частью группы «Глюк’oZa». Он напомнил, что она была лишь приглашенной артисткой и ее время безвозвратно ушло.