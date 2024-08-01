Глюкоза оплатила налоговый долг в 263 тысячи рублей

Певица Глюкоза погасила долг перед налоговой в 262,8 тысячи рублей

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оплатила долг в 262,8 тысячи рублей перед ФНС. Налоговая разблокировала счета артистки, сообщил Telegram-канал Mash.

ФНС ограничила певице доступ к счетам в трех банках 22 июля после ее скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза вела себя на сцене неадекватно. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова, и даже пропела несколько строчек с матом.

На данный момент задолженностей перед государством у артистки нет. Ей вернули доступ к ее счетам.

Организаторы концерта решили подать на Глюкозу в суд за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

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