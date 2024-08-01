Глюкоза оплатила налоговый долг в 263 тысячи рублей

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оплатила долг в 262,8 тысячи рублей перед ФНС. Налоговая разблокировала счета артистки, сообщил Telegram-канал Mash.
ФНС ограничила певице доступ к счетам в трех банках 22 июля после ее скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза вела себя на сцене неадекватно. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова, и даже пропела несколько строчек с матом.
На данный момент задолженностей перед государством у артистки нет. Ей вернули доступ к ее счетам.