Глюкоза оплатила налоговый долг в 263 тысячи рублей

ФНС ограничила певице доступ к счетам в трех банках 22 июля после ее скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза вела себя на сцене неадекватно. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова, и даже пропела несколько строчек с матом.

На данный момент задолженностей перед государством у артистки нет. Ей вернули доступ к ее счетам.

Организаторы концерта решили подать на Глюкозу в суд за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.