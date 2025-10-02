Газманов почти вдвое снизил стоимость выступлений из-за падения спроса

Певец Олег Газманов сократил стоимость концертного выступления с семи миллионов до четырех миллионов рублей из-за снижения числа заказов, сообщила Baza . По данным издания, артист рассчитывал увеличить гонорар после того, как в начале сентября в Сети распространились видеозаписи его выступлений, однако спрос оказался ниже ожиданий.

Издание уточняет, что ранее Газманова не пригласили даже на традиционный концерт ко Дню полиции.

При этом райдер певца за последний год стал заметно дороже. Если раньше артист ограничивался виски Smokehead Sherry Cask Blast, салом и квашеной капустой, то теперь от последних позиций отказался, заменив напиток на премиальную текилу Don Julio, Patron или Casamigos. Кроме того, в райдере остались представительский седан (Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии), автобус для команды и сопровождение ГИБДД «на случай пробок и праздников».

Несмотря на корректировку гонорара, стоимость условий выступления, как отмечает Baza, остается высокой, что, возможно, и стало причиной отсутствия заказов.

Ранее Минпросвещения включило песню Газманова «Офицеры» в список произведений, рекомендованных для изучения в школах на уроках музыки. Вместе с ней туда вошли композиции Шамана («Моя Россия»), Сергея Трофимова и Дениса Майданова. Как пояснили в ведомстве, перечень направлен на «патриотическое и духовно-нравственное воспитание» школьников.