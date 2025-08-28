Песни Шамана, Майданова и Газманова включили в список для изучения в школах

Минпросвещения рекомендовало песни Шамана и Газманова для изучения в школах

Российским школьникам на уроках включат песни «Моя Россия» Шамана (Ярослава Дронова), «Офицеры», «Бессмертный полк» Олега Газманова, а также произведения Сергея Трофимова и Дениса Майданова. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Композиции вошли в подготовленный ведомством перечень, рекомендованный в качестве материалов для учебного предмета «Музыка». Всего в список включили 37 песен для патриотического и духовно-нравственного воспитания учеников.

К ставшим уже классическими произведениям в рекомендации добавили песни «Красно солнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва», «У подножья обелиска». В пресс-службе подчеркнули, что школы самостоятельно примут решение об использовании указанных произведений.

Работу над списком рекомендованных к изучению в школах песен вела комиссия из приглашенных Министерством просвещения деятелей культуры. Полный реестр произведений российские школы получат перед началом учебного года.