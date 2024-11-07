Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Мещанский суд Москвы лишил рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сукачев подал апелляцию на решение суда, однако ее отклонили.

Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании, которую Сукачев основал вместе с актером Дмитрием Харатьяном для создания телепередач и фильмов, однако уже в 2022 году перестал предоставлять документы о деятельности и задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.

В августе водительских прав лишили актера дубляжа и телеведущего Бориса Репетура, известного поклонникам под прозвищем Бонус. Он не выполнил обязательств после ДТП.